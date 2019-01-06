Kasımpaşa, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı

Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı. Lacivert-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde Antalya'ya giderek çalışmalarına burada devam edecek.

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top ile teknik çalışma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, dar alanda yapılan minyatür kale maç ve yarı sahada yapılan çift kale maç ile idmanı noktaladı. Kasımpaşa, yapılan antrenmanla ikinci yarı kamp çalışmalarının İstanbul ayağını tamamlamış oldu.

Sakatlıkları süren İlhan Depe, Eray Birniçan ve Khalili antrenmana katılmadı.

Laicvert-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için bugün akşam saatlerinde Antalya'ya giderek çalışmalarını burada devam ettirecek.

Kasımpaşa'nın kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı:

"Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız, Veysel Sarı, Özgür Çek, Strahil Popov, Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Onur Ural, Samuel Eduok, Loret Sadiku, David Pavelka, Abdul Rahman Khalili, Trezeguet, Tobias Heintz, İlhan Depe, Tarkan Serbest, Hakan Demir, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Mbaye Diagne, Fode Koita, Mustafa Ethem Erboğa."

Kaynak: İHA