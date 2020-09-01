11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig için takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Ligin başlamasına 10 gün gibi kısa bir süre kala son hazırlık maçlarını yapan kulüpler, kadrolarının yeni sezona hazır olduğundan emin olmak istiyor. Bugün oynanacak hazırlık maçlarından birisi de Kasımpaşa ve İstanbulspor arasında. İki İstanbul ekibi, yeni sezon öncesi oynanacak maçtan galip ayrılmak istiyor. İstanbulspor, şu ana kadar oynadığı iki hazırlık maçından da mağlup ayrıldı. Kasımpaşa ise henüz hazırlık maçına çıkmadı. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA-İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İki İstanbul ekibi Kasımpaşa ve İstanbulspor arasında oynanacak hazırlık maçı, 1 Eylül Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Kasımpaşaspor Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanacak. Hazırlık maçına herhangi bir şekilde seyirci alınmayacak.

HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ve İstanbulspor arasında oynanacak mücadeleyi bir televizyon kanalının naklen yayınlaması beklenmiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, takımların sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirler.

İLK 11'LER

Her iki takımda henüz kadro bilgisi girmiş değil. Kadrolar geldikçe haberimiz güncellenecektir.