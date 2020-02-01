Kasımpaşa, MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 18. kez karşı karşıya gelecek. Ateş hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi iki ekip arasında oynanan 17 maçta 4'er galibiyet çıktı. Taraflar 9 kez de puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, yarın 13.30'da deplasmanda Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 15 puanla 16. sırada bulunurken, Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

4-4'lük eşitlik

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü daha önce 17 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda iki ekibin de 4'er galibiyeti bulunurken, bu seride 9 kez de 3 puan alan takım olmadı. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakada ise konuk ekip Ankaragücü 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Alt sıraların çıkış maçı

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü müsabakası iki taraf için de ekstra önem arz ediyor. Kazananın ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaşacağı maçta lacivert-beyazlılar 3 puan alması durumunda puanını 18'e yükseltecek. Ev sahibi ekip Ankaragücü de galibiyet almasıyla puanını 16 yapmış olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Yarın Eryaman Stadyumu'nda 13.30'da oynanacak olan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İlker Takpak yapacak. Mücadelede Hakan Ülker ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: İHA