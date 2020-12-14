Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, açılış maçı Kasımpaşa ile Muğlaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. 3. Lig ekibi Muğlaspor, Türkiye Kupası'na 3. turdan başlamıştı. Sırasıyla, Kızılcabölük, Samsunspor ve Ankaraspor'u eleyen Muğlaspor, Süper Lig'den tanıdığımız Kasımpaşa'ya karşı şans arayacak. Kasımpaşa ise kupaya 4. turdan başlamış ve 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa, Süper Lig'de 7. sırada bulunurken Muğlaspor, kendi liginde 16. sırada düşme hattında yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 15 Aralık Salı günü saat 13.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa - Muğlaspor maçı da A Spor'dan Salı günü saat 13.00'de izlenebilecek.

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor

15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor

17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe-Bursaspor

21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep-Kocaelispor

16.00 Alanyaspor-Adanaspor

18.15 Trabzonspor-Adana Demir

21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE