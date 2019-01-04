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Kasımpaşa, Norveçli orta saha Heintz'e imzayı attırdı

Kasımpaşa Kulübü, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Norveçli orta saha Heintz'e imzayı attırdı

Kasımpaşa Kulübü, Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i kadrosuna kattı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Tobias Heintz, 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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