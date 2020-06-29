Gençlerbirliği Kasımpaşa maç sonucu |Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile karşılaştı. Kasımpaşa sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4'te Ndongala attı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 2 golle yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı, Gençlerbirliği ise peş peşe 2. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇIDAN DAKİKALAR

7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.

40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada soldan ceza sahasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, topu Koita'ya çıkardı. Koita'nın kale önünde yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.

73. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden topu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

90+4. dakikada Ndongala skoru belirleyen golü kaydetti. Tarkan Serbest'in pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndongala, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. Art arda ikinci mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

BASIN MENSUPLARI STADA ALINMADI

Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği karşılaşmadan iki gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran basın mensupları, sonuçların maç saatine kadar çıkmaması nedeniyle stada alınmadı.

Karşılaşmayı, sadece TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da akredite olmuş gazeteciler takip edebildi.