Spor Toto Süper Lig'de mücadele hız kesmeden sürüyor. Heyecan dolu ligin 17. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin bu zorlu müsabakasını izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. O sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 18 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kasımpaşa - Sivasspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.