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Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

Kasımpaşa SK, resmi Twitter hesabından kamuoyuna duyuruda bulundu. Duyuruda, Teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdıkları belirtildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

Kasımpaşa SK, resmi twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kamuoyuna duyuru niteliğinde paylaşılan gönderide, Teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdıklarını belirten Spor Kulübü "Teknik direktörümüz Cahit Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kasımpaşa, Teknikdirektör Cahit Arslan ile yollarını ayırdı!

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