Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

KASIMPAŞA: Scuffet - Veysel (Dk. 46 Hafez), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Sa (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Tarkan, Trezeguet, İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Perica

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Sosa, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

GOLLER: Dk. 63 Perica, Dk. 90 (P) Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 30 - Dk. 45+2 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa) - Yusuf Yazıcı, Novak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada bordo mavili ekibin gollerini 30 ve 45+2'nci dakikalarda Nwakaeme atarken, ev sahibi Kasımpaşa'nın golleri ise 63'üncü dakikada Perica ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Trezeguet'yle geldi.

6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veysel'in ortasında savunmadan seken top Pavelka'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

12'nci dakikada orta sahada topla buluşan Trezeguet hızla rakip kaleye gittikten sonra rakibinden sıyrıldı. Plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Rodallega ile yaptığı verkaç sonrasında hızla rakip kaleye giden Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan'ın pasıyla çizgiye inen Veysel içeri çevirdi. Hosseini'ye çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Sadiku ortaladı. Ceza sahası içerisinde Perica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

45+2'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ekuban pasını sol kanattaki Nwakaeme'ye aktardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme, Kasımpaşalı Sa'ya çarpan topu tekrar önünde bularak, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafez'in içeri çevirdiği topta Tarkan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

54'üncü dakikada atılan pasla savunma arkasına sarkan Perica'nın vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topta Trabzonspor savunma topu uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Karim Hafez ortaladı. Ceza sahası içindeki Perica'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

88'inci dakikada Kasımpaşa kazandı. Sağ kanattan Hafez'in kullandığı kornerde top Toure'nin eline çarptı. Hakem Bülent Yıldırım ilk anda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada penaltı atışında Trezeguet topu ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

MUSTAFA DENİZLİ'YE TEPKİ

Kasımpaşalı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'ye tepki gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle Kasımpaşalı taraftarlar "Denizli İstifa" diye tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam soyuma odası tüneline girene kadar tezahüratlar devam etti. Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarının başında da "Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi" diye uzun süre tempo tuttu.

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DHA