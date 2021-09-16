Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçla ilgili detaylar...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki

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KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Beinsports 1'i canlı olarak izlemek için

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı Beinsports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Kürşad Filiz olacak.