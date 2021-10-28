Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki başlıklarını aratıyorlar...

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Nabil Dirar, Evren Eren Elmacı, Michal Travnik, Ryan Donk, Jeffrey Bruma, Valentin Eysseric, Loret Sadiku, Nicolai Jørgensen, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez Seif Eldin, Oussama Haddadi, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mounir Chouiar, Benjamin Tetteh, Adem Büyük.

