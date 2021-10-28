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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KASIMPAŞA - YENİ MALATYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.

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