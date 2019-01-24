Kasımpaşa, ZTK'da çeyrek finale yükseldi
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 116 Veysel Sarı), Eduok (Dk. 99 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet,...
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 116 Veysel Sarı), Eduok (Dk. 99 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 65 Tarkan Serbest)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Taha Yalçıner (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Welinton (Dk. 114 Cenk Ahmet Alkılıç), Ozan Tufan (Dk. 67 Junior Fernandez), Efecan Karaca, Djalma (Dk. 120 Hasan Ayaraoğlu), Sural
GOL: Dk. 113 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Josue Sa (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Nsakala, Dk. 72 Caulker, Dk. 81 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Baiano, Dk. 110 Welinton (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 105 1 Tarkan Serbest, Dk. 107 Heintz, Dk. 119 Veigneau, Dk. 120 1 Veysel Sarı, Dk. 120 2 Trezeguet (Kasımpaşa)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
DHA
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