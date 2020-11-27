Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz istifa etti. 13 Kasım'da takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, görevi yalnızca 14 gün sürdürdü.

İrfan Buz'un istifa metninde şu ifadeler yer aldı:

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."

İRFAN BUZ KİMDİR?

Teknik Direktör İrfan Buz 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1971 yılında aile ile birlikte Almanya’ya göç etmiştir.

Futbolcu kökenli spor adamı ilk futbol hayatına Barışspor Hackenberg takımı alt yapısında başlamıştır. Daha sonra Maltepespor, Sakaryaspor, Vanspor, Sarıyer ve Lüdenscheid takımlarında forma giymiştir. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Olpe takımı ile Teknik Direktörlük görevine başlayan İrfan Buz daha sonra Iserlohn, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor takılarını çalıştırmıştır. Günümüzde ise Osmanlıspor takımını çalıştıran Buz, Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümü mezunudur.

UEFA B Lisansına sahip olan Teknik Adam 2005 yılında ise UEFA A lisansını almıştır. 2009 yılında TFF Milli Takım scoutluğuna getirilmiştir. Bu bölgede gurbetçi Türk futbolcuların yoğun olması nedeni ile sıkı bir çalışma gerçekleştirmiş ve Milli takıma futbolcu kazandırmak için uzun dönem çalışmalarını sürdürmüştür.

Tam 5 dil bilen İrfan Buz, Almanca, Arnavutça, Makedonca, Sırpça ve İngilizce bilmektedir.

Aslen Müslüman nüfusun çok yoğun olduğu Sırbistan Novi Pazar kenti nüfusundandır.