Kasımpaşa'da Aytaç Kara neden kadro dışı kaldı, bırakıldı?

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı yendiği maçta attığı golle takımına 3 puanı getiren Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı gündeme bomba gibi düştü.

KASIMPAŞA'DA AYTAÇ KARA NEDEN KADRO DIŞI KALDI, BIRAKILDI?

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bilindiği gibi Aytaç kara maçın 66.dakasında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve yedek kulübesine gitmeden soyunma odasına gitmişti.

Öte yandan NTV'de yer alan habere göre ,Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.