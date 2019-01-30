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  3. Kasımpaşa’da Diagne ile Trezeguet idmana çıkmadı

Kasımpaşa’da Diagne ile Trezeguet idmana çıkmadı

Kasımpaşa, ligde bu hafta sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa’da Diagne ile Trezeguet idmana çıkmadı

Kasımpaşa, ligde bu hafta sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif ağrıları bulunan oyuncular Mahmoud Trezeguet, Mbaye Diagne ve izinli olan Olivier Veigneau katılmadı.

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kaynak: İHA

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