Kasımpaşa'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı.

Top kapma çalışmalarının ardından idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.





Kaynak: AA