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Kasımpaşa –Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa –Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa –Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Kasımpaşa –Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: KASIMPAŞA– GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki  Kasımpaşa - Gaziantep FK  maçı  3 Nisan 2022 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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