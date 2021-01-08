Kasımpaşa'nın dev transferi Danny Drinkwater, İstanbul'a geliyor!

Kasımpaşa'nın ara transfer dönemine damga vuracak transferi Danny Drinkwater, İstanbul'a gelerek kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzaları atacak. NTV Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Kasımpaşa'ya kiralık olarak katılacak.

Kasımpaşa, Chelsea’den kadrosuna Drinkwater için 250 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kasımpaşa sezon sonu Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa, Chelsea’ya 250 bin Euro daha ödenecek.

Danny Drinkwater’ın maaşını İngiliz kulübü verecek.

DANNY DRINKWATER KARİYERİ

Daniel Noel Drinkwater, Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Drinkwater, toplam kariyerinde 333 maça çıktı ve 20 gol, 37 asistle oynadı.