Kasiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Kasiyer Maaşları, Kasiyer İş İlanları

Kasiyer görev tanımı nedir, Kasiyer ne iş yapar, Kasiyer olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kasiyer mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kasiyer tanımı

Birim yöneticisinin tam nezareti altında, iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; işi ile ilgili organizasyonu yapan, kasasını satışa/tahsilâta hazır hale getiren, satış/tahsilât ve kapanış/gün sonu işlemlerini gerçekleştiren, müşteri ilişkilerini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Kasiyer maaşı ne kadar? 2021 Kasiyer maaşları

Kasiyer maaşı ortalama aylık 3 bin TL'dir. En düşük Kasiyer maaşı 2900 TL, En yüksek ise 3100 TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kasiyer iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kasiyer olmak için hangi bölümü okumak gerekir?

İlkokul mezunu olmak Kasiyer mesleğinde görev yapabilmek için yeterlidir.

Kasiyer ne iş yapar?

Kasiyer, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşteri soru ve önerileri ile ilgilenmek,

b) Müşteriyi ürün vb. hakkında bilgilendirmek,

c) Gün içerisinde bozuk para temin etmek,

d) Gün içerisinde ara para teslimi yapmak,

e) Müşteri hesabına satış işlemi yapmak,

f) Müşteri hesabına ödeme almak,

g) Nakit/kredi kartı vb. satış işlemi yapmak,

h) Ürün iade fişleri ile satış işlemi apmak,

i) Hediye çekleri ile satış işlemi yapmak,

j) Anlaşmalı kurum satış işlemi yapmak,

k) ?Pos? cihazlarından gün sonu raporu almak,

l) Rapor ve/veya tutanak hazırlamak,

m) Evrakları derlemek,

n) Kasa çevresini düzenlemek,

o) Muhasebeye para ve evrak teslimatı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kasiyer mesleği yeterlilik kodu nedir?

14UMS0458-3 ( Seviye 3 )

Kasiyer mesleği yeterlilik adı nedir?

Kasiyer Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Kasiyer Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Kasiyer meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kasiyer mesleğinin meslek kodu 5230.04 olarak belirlenmiştir

Kasiyer Çalışma Ortamı ve Koşulları

Üretim yapan ve/veya hizmet sunan tüm işletmelerde çalışabilir. Çalışma ortamı, genellikle bu işletmelerin kasa bölgesidir. İş süreçlerinde bu meslek elemanı genel olarak oturarak çalışmakla birlikte ayakta çalışmasını gerektiren durumlar da olabilmektedir. Büro ortamında çoğunlukla oturarak çalışmadan kaynaklanan kas ve eklem sorunları, bel ve boyun fıtığı sorunlarıyla karşılaşabilir. Çalışma ortamlarında fiziksel ve kimyasal risk unsurlarından etkilenme olasılıkları söz konusudur. Kasiyerin (Seviye 3) insanlara fiziki yakınlık ve para ile temasa dayalı olası sağlık riskleri bulunmaktadır. Çalışma ortamında kasasında sürekli para bulundurduğu için hırsızlık, gasp gibi risklere/durumlara maruz kalabilir.

Kasiyer tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek

2. Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

4. Çalışmalarında planlı, organize ve düzenli olmak

5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

9. Güvenli çalışma şartlarına uymak

10. İşyeri çalışma prensiplerine uymak

11. İşyerinde ilgili kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

12. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

13. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

14. Kişisel bakımına özen göstermek

15. Kurum kültürüne ve meslek etiğine uygun hareket etmek

16. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

17. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak 18. Satış süreçlerinin yürütülmesinde hızlı ve pratik davranmak

19. Satış süreçlerinin yürütülmesinde uyarı ve eleştirilere açık olmak

20. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek

21. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

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