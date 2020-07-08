Kaşkaloğlu Göz Hastanesinin 20’nci gurur yılı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirterek sektörde 20'nci yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu markasının yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kalite ve hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Görevimizin başındayız"

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs (Covid-19) ile mücadele için hastane olarak tüm önlemleri aldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu şunları söyledi: "Covid-19 dolayısıyla Sağlık Bakanlığının talimatlarına uygun şekilde tüm önlemlerimizi aldık. İlk birkaç ay acil vakalar dışında ameliyat yapmadık. Geçtiğimiz haziran ayıyla birlikte hasta ve ameliyat sayıları da normale yaklaştı. Tam kadro olarak görevimizin başındayız. Şimdi de Covid nedeniyle özellikle göz tedavisi olmak isteyen 65 yaş ve üzeri insanlar hala devam eden sabah 10.00 akşam 20.00 sokağa çıkma saatleri nedeniyle bir kısıtlama yaşıyor. Şehir içi sokağa çıkma ve şehir dışı seyahat kısıtlamaları nedeniyle tedavisi aksayan birçok hasta oldu. Özellikle şehir dışında yaşayan insanların İzmir'e gelmesi aksadı. Bu kısıtlamaların ileri yaştaki hastaların sağlığına faydadan çok zarar getirdiğini hekim olarak gözlemliyoruz. Bu konuda yeni bir düzenleme bekliyoruz. Eğer hastalığın yayılma hızı azalır ve aşı da bulunursa tüm sektörlerde olacağı gibi sağlık sektöründe de tam anlamıyla bir normalleşme söz konusu olacaktır."

"Hastanemizi yatırımlarla büyüttük"

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek katarakt ve lasik cihazlarını yenilediklerini söyledi. Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA