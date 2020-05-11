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  3. Kaskı onu kurtaramadı! Kamyonetin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Kaskı onu kurtaramadı! Kamyonetin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Antalya’da özel bir havayolu şirketinde personel müdürü olarak görev yapan motosiklet sürücüsü, kask ve koruyucu ekipmanlarını takmasına rağmen sabah saat 10.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında feci şekilde can verdi.

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11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:25

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