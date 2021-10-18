Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Parnasyen ne demek, TDK'ya göre Parnasyen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Matah ne demek, TDK'ya göre Matah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Malt ne demek, TDK'ya göre Malt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?David Amess'in ailesinden halka çağrı: Nefreti bir kenara bırakınİstinabe ne demek, TDK'ya göre İstinabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İsyan etti! Demet Akalın, kavgaya karışan Okan Kurt için yardım istedi: Adamın can güvenliği yokMasterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Ekim 2021 PazarDiyadin ne demek, TDK'ya göre Diyadin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan gündeme oturdu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kaşmir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kaşmir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kaşmir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kaşmir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaşmir ne demek? Kaşmir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaşmir kelimesi. Peki kaşmir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaşmir nedir, kaşmir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAŞMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaşmir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kaşmir kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaşmir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce, sık bir tür yün
- Bu yünden yapılmış

KAŞMİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kaşmir kazak.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT