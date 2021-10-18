Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaşmir ne demek? Kaşmir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaşmir kelimesi. Peki kaşmir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaşmir nedir, kaşmir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAŞMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaşmir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaşmir kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaşmir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce, sık bir tür yün

- Bu yünden yapılmış



KAŞMİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kaşmir kazak.

