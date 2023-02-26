Kaspar Kruusement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Kruusement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspar Kruusement adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaspar Kruusement Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaspar Kruusement 25 Mart 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaspar Kruusement Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaspar Kruusement, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaspar Kruusement'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaspar Kruusement Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaspar Kruusement futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2020 yılında Harju JK
1 Ocak 2021 yılında Harju JK II
1 Ocak 2022 yılında Harju JK
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
Kaspar Kruusement Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaspar Kruusement şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Harju JK
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.