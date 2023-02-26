Kaspar Laur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Laur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspar Laur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspar Laur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspar Laur 8 Nisan 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspar Laur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 42 Football Group yapmaktadır. Kaspar Laur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kaspar Laur'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaspar Laur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspar Laur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaspar Laur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspar Laur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kalju FC U17

31 Aralık 2015 yılında JK Augur U17

1 Ocak 2017 yılında Paide U21

1 Ocak 2018 yılında Kalev

31 Aralık 2018 yılında Paide U21

1 Ocak 2019 yılında Kalev

Kaspar Laur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspar Laur şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaspar Laur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tallinn JK Augur

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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