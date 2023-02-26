Kaspar Paur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Paur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspar Paur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspar Paur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspar Paur 16 Şubat 1995 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspar Paur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM Group yapmaktadır. Kaspar Paur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kaspar Paur'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaspar Paur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspar Paur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaspar Paur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspar Paur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Levadia II

1 Ocak 2013 yılında Levadia

1 Ocak 2014 yılında Paide

31 Aralık 2014 yılında Levadia

1 Ocak 2015 yılında Paide

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

8 Temmuz 2016 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2016 yılında FC Flora U21

22 Şubat 2017 yılında JK Tammeka

6 Temmuz 2018 yılında Kalju FC

Kaspar Paur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspar Paur şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaspar Paur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Elva Olümpia (2005-2006), FC Tartu Olümpia (2007-2010), JK Tammeka Tartu (2011)

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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