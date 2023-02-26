Kaspar Roomussaar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Roomussaar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kaspar Roomussaar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaspar Roomussaar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.