Kaspar Roomussaar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Roomussaar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspar Roomussaar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaspar Roomussaar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaspar Roomussaar 18 Mart 2003 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Kaspar Rõõmussaar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaspar Roomussaar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kaspar Roomussaar'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaspar Roomussaar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaspar Roomussaar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Tabasalu U19
1 Ocak 2020 yılında JK Tabasalu II
1 Ocak 2021 yılında Harju JK
Kaspar Roomussaar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaspar Roomussaar şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
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