Kaspar Tilga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Tilga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaspar Tilga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaspar Tilga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaspar Tilga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Tilga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaspar Tilga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspar Tilga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspar Tilga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspar Tilga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspar Tilga 24 Ekim 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspar Tilga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaspar Tilga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaspar Tilga'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaspar Tilga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspar Tilga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaspar Tilga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspar Tilga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Puuma

1 Ocak 2016 yılında Kalev

1 Ocak 2018 yılında Kalev U21

20 Temmuz 2018 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2018 yılında Kalev U21

1 Ocak 2020 yılında Viimsi JK II

1 Ocak 2021 yılında Harju JK

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Kaspar Tilga kimdir

Kaspar Tilga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspar Tilga şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Real Tallinn (2008-2013)

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Kaspar Tilga nereli

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