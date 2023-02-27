Kaspars Anmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspars Anmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaspars Anmanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaspars Anmanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaspars Anmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspars Anmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaspars Anmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspars Anmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspars Anmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspars Anmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspars Anmanis 22 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspars Anmanis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kaspars Anmanis'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaspars Anmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspars Anmanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaspars Anmanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspars Anmanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tukums

Kaspars Anmanis kimdir

Kaspars Anmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspars Anmanis şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Kaspars Anmanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kaspars Anmanis nereli

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