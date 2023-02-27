Kaspars Dubra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspars Dubra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspars Dubra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspars Dubra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspars Dubra 20 Aralık 1990 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspars Dubra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Kaspars Dubra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 5 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kaspars Dubra'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaspars Dubra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kasparsdubra/

Kaspars Dubra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspars Dubra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaspars Dubra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspars Dubra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Skonto

1 Ağustos 2009 yılında Olimps Riga

31 Aralık 2009 yılında Skonto

1 Ocak 2012 yılında Polonia Bytom

1 Temmuz 2012 yılında Ventspils

1 Ocak 2015 yılında BATE Borisov

1 Ağustos 2017 yılında RFS

4 Ocak 2019 yılında Irtysh

16 Ağustos 2019 yılında FK Oleksandriya

5 Mart 2022 yılında RFS

Kaspars Dubra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspars Dubra şuan RFS takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaspars Dubra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skonto Riga

Letonya takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 3 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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