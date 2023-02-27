Kaspars Ribaks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaspars Ribaks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaspars Ribaks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaspars Ribaks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaspars Ribaks 2 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaspars Ribaks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaspars Ribaks'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaspars Ribaks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaspars Ribaks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaspars Ribaks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaspars Ribaks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Jelgava

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Valmiera

1 Mart 2019 yılında Auda

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

20 Haziran 2022 yılında Auda

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Kaspars Ribaks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaspars Ribaks şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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