Kasper Davidsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Davidsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Davidsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kasper Davidsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kasper Davidsen 25 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Stie Davidsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kasper Davidsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Kasper Davidsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kasper Davidsen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kasper Davidsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kasper Davidsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Aalborg BK U19
Kasper Davidsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kasper Davidsen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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