Kasper Enghardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Enghardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Enghardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Enghardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Enghardt 27 Mayıs 1992 tarihinde Gladsaxe şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Enghardt Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Enghardt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Kasper Enghardt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Enghardt'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kasper Enghardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Enghardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Enghardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Enghardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2011 yılında Elite 3000

1 Temmuz 2016 yılında Randers

4 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2021 yılında FC Helsingör

Kasper Enghardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Enghardt şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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