Kasper Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Jensen 21 Ekim 1994 tarihinde Vanløse şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Stagholt Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Jensen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWS Sport-und Musikmarketing yapmaktadır. Kasper Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Jensen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kasper Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2013 yılında Brönshöj BK

6 Ocak 2014 yılında Nyköbing FC

16 Temmuz 2015 yılında Hvidovre

1 Ocak 2016 yılında Nyköbing FC

31 Mart 2020 yılında Brattvag IL

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında Nyköbing FC

Kasper Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Jensen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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