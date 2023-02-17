Kasper Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Jorgensen 7 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Poul Mølgaard Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Jorgensen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Kasper Jorgensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kasper Jorgensen'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kasper Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nordsjaell. U19

26 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF U19

11 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK

5 Ekim 2020 yılında Aalesund

31 Aralık 2020 yılında Lyngby BK

9 Ocak 2023 yılında Aalborg BK

Kasper Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Jorgensen şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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