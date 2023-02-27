Kasper Junker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Junker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Junker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Junker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Junker 5 Mart 1994 tarihinde Vejle şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Junker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Kasper Junker, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kasper Junker'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Junker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kasperjunker21/

Kasper Junker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Junker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kasper Junker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Junker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Randers U19

1 Temmuz 2013 yılında Freja (RFC II)

1 Temmuz 2014 yılında Randers

20 Ocak 2015 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2015 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF

31 Ağustos 2018 yılında AC Horsens

9 Ağustos 2019 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2019 yılında AC Horsens

9 Ocak 2020 yılında Bodø/Glimt

1 Nisan 2021 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2023 yılında Nagoya Grampus

31 Aralık 2023 yılında Urawa Reds

Kasper Junker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Junker şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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