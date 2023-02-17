Kasper Kiilerich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Kiilerich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Kiilerich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Kiilerich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Kiilerich 22 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Hartly Kiilerich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Kiilerich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kasper Kiilerich, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Kiilerich'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Kiilerich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Kiilerich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Kiilerich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Kiilerich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19

Kasper Kiilerich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Kiilerich şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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