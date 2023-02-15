Kasper Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kasper Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kasper Kristensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kasper Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Kristensen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Kristensen 4 Ağu 1999 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kasper Thiesson Kristensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Kristensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Kasper Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 30 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Kristensen'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Kristensenboyu ve yaşı kaç

Kasper Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kasper Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kasper Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF U19

1 Eylül 2018 yılında Aarhus GF

30 Mart 2021 yılında Trelleborg

Kasper Kristensen kimdir

Kasper Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Kristensen şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kasper Kristensen nereli

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