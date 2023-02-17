Kasper Kusk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Kusk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Kusk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Kusk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Kusk 10 Kasım 1991 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Kusk Vangsgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Kusk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Kasper Kusk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kasper Kusk'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kasper Kusk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Kusk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kasper Kusk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Kusk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2010 yılında Aalborg BK

15 Temmuz 2014 yılında Twente

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2018 yılında Aalborg BK

31 Ağu 2022 yılında Silkeborg IF

Kasper Kusk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Kusk şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kasper Kusk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gug BK (-2005), Aalborg BK (2005-2010)

Danimarka takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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