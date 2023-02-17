Kasper Laage Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Laage Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Laage Petersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Laage Petersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Laage Petersen 17 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Laage Petersen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kasper Laage Petersen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kasper Laage Petersen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kasper Laage Petersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Laage Petersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Laage Petersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Laage Petersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre IF U19

1 Ağu 2020 yılında Hvidovre IF II

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Kasper Laage Petersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Laage Petersen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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