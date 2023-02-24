Kasper Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Larsen 25 Ocak 1993 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Larsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Kasper Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kasper Larsen'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kasper Larsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kasper.larsen3/

Kasper Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kasper Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Odense BK U19

1 Ocak 2012 yılında Odense BK

3 Şubat 2015 yılında FC Astana

30 Haziran 2015 yılında Odense BK

14 Ağustos 2015 yılında FC Groningen

3 Ağustos 2018 yılında Norrköping

18 Ocak 2020 yılında Odense BK

15 Ağustos 2022 yılında Fehérvár

31 Aralık 2022 yılında Odense BK

1 Ocak 2023 yılında Fehérvár

Kasper Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Larsen şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Odense Boldklub

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.