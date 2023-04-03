Kasper Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kasper Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kasper Larsen 8 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kasper Lind Wessel Larsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kasper Larsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kasper Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kasper Larsen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kasper Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kasper Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF U17
1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF U19
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Kasper Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kasper Larsen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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