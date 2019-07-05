Kaspersky-Çalışanların üçte biri eski iş yerlerinin dosyalarına erişebiliyor

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky, Türkiye'de çalışanların yaklaşık üçte birinin (yüzde 30) bir önceki iş yerinin dosya ve belgelerine erişebildiğine dikkat çekerek, bu durumun şirketlerin veri bütünlüğünü ve çalışmalarını tehlikeye attığı uyarısını yaptı.

Kaspersky'nin "İş yerlerindeki dijital dağınıklığı düzeltmek" başlıklı araştırmasına göre katılımcıların yüzde 83'ü hassas belgelerle çalıştığını belirtirken, eski çalışanların öz konusu verileri yeni iş yerlerinde kendi amaçları için kullanabildikleri, yanlışlıkla sildikleri veya verilere hasar verebildiklerine dikkat çekildi.

Araştırma ayrıca, dijital veri karmaşası nedeniyle çalışanların aradıkları belgeyi veya veriyi bulmasının zaman aldığı vurgulandı. Türkiye'deki ofis çalışanlarının yüzde 60'ı iş yerinde bir belge veya dosya bulmanın zor olduğunu söylerken, yüzde 52'lik bir kesim ise aynı cihazı hem iş hem de kendi kişisel ihtiyaçları için kullandığını belirtti. Bu durumun bilgilerin farklı cihazlarda kopyalanması veya eskimesi nedeniyle karışıklığa ve işlerde hatalara yol açabildiği belirtilen araştırmada, söz konusu risklerkonusunda çalışanların daha iyi eğitilmeleri gerektiği tavisyesi verildi.

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dağınık halde duran dijital dosyalar ve verilere kontrolsüz erişim zaman zaman sızıntılara ve siber vakalara yol açabiliyor. Çoğu durumda ofisteki çalışmalar aksıyor, kaybolan dosyaların kurtarılması için zaman ve enerji kaybı yaşanıyor. Başta küçük ve sürekli gelişen, rekabetçi ve verimli olmak için uğraşan şirketler olmak üzere tüm şirketler için bu hiç istenmeyen bir durum. Dağınıklıkla mücadele, erişim haklarının dikkatli yönetimi ve siber güvenlik çözümlerinin kullanılması yalnızca siber tehditlere karşı birer önlem olarak görülmemeli. Bunları yaparak, tüm dosyaların doğru yerde olduğu, çalışanların ihtiyaç duyduğu veriye kolayca erişip hedeflerine ulaşmaya zaman ayırabildiği verimli bir çalışma ortamı elde edilebilir."

DHA