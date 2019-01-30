"Kasr-ı Hümayun Sarayı'na ilgi her geçen gün artıyor"

KOCAELI (AA) - EMRE AŞIKÇI/FURKAN GENÇOĞLU - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin kuruluş sürecinde basının gücünden faydalanarak halkı bilgilendirmek amacıyla 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısına ev sahipliği yapan Kasr-ı Hümayun Sarayı, yılda ortalama 36 bin kişi ziyaretçiyi ağırlıyor.

Osmanlı'dan günümüze sağlam bir şekilde ulaşan Kasr-ı Hümayun Sarayı'nın tavan süslemelerinde, Osmanlı arması, Sultan Abdülaziz'in tuğrası, bayrak, mızrak, balta ve kılıçtan oluşan grup motifleri, çiçek ve meyve bezemeleri bulunuyor.

Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kasrın birçok önemli olaya şahit olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Kasr-ı Hümayun'da yaptığı iki toplantının ülke tarihi için çok önemli olduğunu vurgulayan Gölcük, şunları kaydetti:

"Kasrı Hümayun'da yaptığı iki toplantı, ülke tarihi için çok önemli. Bunlardan ilki, 18 Haziran 1922 günü Fransız Yazar Cleude ile bir araya geliyor. 18 Haziran 1922 günü İstanbul'un İngiliz işgali altında olduğunu hatırlamakta fayda var. Ülkemizin mücadelesi Fransız yazara burada anlatılıyor. Diğeri 16 Ocak 1923 toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün burada gerçekleştirdiği en önemli toplantıdır."

- "Ankara'nın ismi ilk kez burada zikredilir"

Rıdvan Gölcük, toplantıda önemli gazeteci ve yazarların da bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantının yapılacağı sırada Atatürk, annesinin ölüm haberini alır, ancak toplantıyı iptal etmez. Toplantıya katılanlar arasında Ahmet Emin Bey, Halide Edip Hanım ve eşi Adnan Bey, Falih Rıfkı Bey gibi önemli gazeteci ve yazarlar var. Atatürk toplantının gizli olduğunu, gazetecilere istedikleri soruları sorabileceklerini söyler.

Gazeteciler, Atatürk'e 'İstanbul yeniden başkent olacak mı?' şeklinde bir soru yöneltir ve Atatürk cevaben şunu söyler: 'Ülke doğudan batıya kuzeyden güneye harap bir halde. İstanbul'dan baktığınızda refah, Anadolu'dan baktığınızda perişanlık görürsünüz. Nereden bakarsanız, onu görürsünüz. İstanbul'dan bakıp Anadolu'yu anlayamazsınız, başkent Sivas, Kayseri, Ankara üçgeninde bir yerde olmalı' diye konuşur ve Ankara'nın ismi ilk kez burada zikredilir."

- "Kadınları Meclis'te görmek istediğini burada söyledi"

Cumhuriyet sisteminin ilk defa burada dile getirildiğini söyleyen Gölcük, Atatürk'ün, halifeliğin devamını istemediğini ve ülkenin cumhuriyet rejimiyle yönetileceğini burada beyan ettiğini aktardı.



Bu önemli toplantıda ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın da bulunduğunu belirten Gölcük, Yalman'ın Atatürk'e "Halide Edip Adıvar'ı da Meclis'te görebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna Atatürk'ün, kadınları Meclis'te görmek istediğini, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık 1934'ten tam 11 sene önce, kadınları Meclis'te görmek istediğini burada gazetecilere söylediğini dile getirdi.

Rıdvan Gölcük, Kasr-ı Hümayun Sarayı'na ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, müzenin yılda ortalama 36 bin kişiyi ağırladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA