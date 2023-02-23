Kassim Mdahoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kassim Mdahoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kassim Mdahoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kassim Mdahoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kassim Mdahoma 26 Ocak 1997 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kassim Mdahoma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Kassim Mdahoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Kassim Mdahoma'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kassim Mdahoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kassim Mdahoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kassim Mdahoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kassim Mdahoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GS Consolat M.

4 Temmuz 2018 yılında US Boulogne

16 Ağustos 2019 yılında Bourg-en-Bresse

3 Eylül 2020 yılında SC Lyon

2 Ağustos 2021 yılında US Avranches

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2022 yılında FC Botosani

Kassim Mdahoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kassim Mdahoma şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kassim Mdahoma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Côte Bleu (2014-2015), Athlético Marseille (2015-2016)

Komorlar takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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