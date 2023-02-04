Kassoum Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kassoum Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kassoum Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kassoum Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kassoum Ouattara 14 Ekim 2004 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kassoum Ouattara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Kassoum Ouattara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kassoum Ouattara'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kassoum Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kassoum Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kassoum Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kassoum Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Kassoum Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kassoum Ouattara şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kassoum Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ivry (2011-2017), FC Montrouge (2017-2020), Amiens SC (2020-2021)

Fransa U18 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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