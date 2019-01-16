Kaş’ta AK Parti seçim koordinasyon toplantısı

Antalya'nın Kaş ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kaş merkezdeki bir okulda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak ile kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıdan önce konuşan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bundan beş yıl önce büyük bir heyecan ve hizmet aşkıyla vatandaşın hizmetkarı olma talebiyle yola çıktık. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar büyük bir coğrafyada Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerine devam etti ve halen devam ediyor. Kaş'ta yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye başkanım ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. İlçe belediyesi olarak, bir çok çalışmada vatandaşın ihtiyacını giderecek şekilde gayrette bulunduk. İlk günkü aşk ve şevkle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak da 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah gerek ilçemiz gerek Antalyamız, bu hizmet kervanı yolunda hep birlikte 31 Mart'tan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: İHA