Kaş’ta AKSAN’dan’ biyolojik çeşitliliğin korunması’ araştırması

Antalya'nın Kaş ilçesinde Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik araştırmaya başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nin bilimsel destek vereceği araştırmada, yörenin biyolojik zenginliği, bilim dünyası ve doğaseverlerin bilgisine sunulacak.

İnsanlığa "doğayla dost olalım" mesajı veren AKSAN proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç, "Araştırma çerçevesinde bölgedeki memelileri, sürüngenleri ve kuşları tespit için foto kapanlar kuruldu. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü baş mühendislerince bu foto kapanlar incelenmesi ve bölgedeki yaban hayatın tespitinden sonra, buranın ekolojisine uygun türlerin lehine müdahaleler yapılarak çoğalması sağlanacak. Topların taşındığı yollar da işaretlenerek, doğa severlerin kullanımına açılacak." dedi.

Kaynak: İHA