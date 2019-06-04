Kaş’ta bayramlaşma

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda protokol ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kaş Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Bilal Duvar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bayram ilçemize, ülkemize, İslam alemine hayırlara vesile olsun. Bizi bayrama kavuşturan rabbimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bayramın toplumları ve insanları birleştiren bir unsur olduğunu belirterek, "Rabbim nice bayramlarda bizi bir ve beraber kılsın. Tüm hemşerilerimize ve misafirlerimize iyi bayramlar diliyor, bayramınızı kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Jandarma Komutanlığına, Emniyet Müdürlüğüne ve Kaş Cezaevine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA