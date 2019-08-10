Kaş’ta çamlık alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kaş'ın çam balıyla meşhur Doğantaş Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Bakanlığı tarafından kurulan bal ormanına sahip Doğantaş Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan yangın, kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kısa sürede söndürüldü. Orman içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla vatandaşlar yaptı. Mahalle Muhtarı Ali Karataş'ın çağrısıyla mahalle sakinleri yangını büyümeden söndürdü. Ancak olaya birkaç metre mesafede ikinci bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangına soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA